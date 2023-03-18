Морской пехотинец «Бэтэр» рассказал, как наши ПЗРК «Игла» сбивают беспилотники врага

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Российские средства ПВО в зоне специальной военной операции перехватили 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган».

Российские средства ПВО в зоне специальной военной операции перехватили 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган». От воздушного нападения на Угледарском направлении наши войска прикрывают расчеты переносных комплексов «Игла». А технику западного производства уничтожают в том числе высокоточные барражирующие боеприпасы «Ланцет». Кадры подтверждающие их эффективность и действия российских подразделений у Константина Исаева.

Мощнейший взрыв - и от реактивной системы залпового огня РМ-70, чешского производства остается только огромная воронка. Пламя и дым поднимаются на несколько десятков метров - это говорит о том, что машина была заряжена и боекомплект сдетонировал. Комплекс поражен высокоточным барражирующим боеприпасом «Ланцет». Точное попадание фиксировал беспилотник. Управляемый дрон-камикадзе шел к цели по заранее разведанным координатам.

На одном из направлений в атаку выдвигается подразделение танкистов Западного военного округа. Их задача - внезапным огнем подавить бронетехнику противника и обеспечить проход основным силам. Подготовка экипажей этих Т-80 позволяет выполнять даже такие сложные маневры как фланговая стрельба в движении. Поражаются в том числе и цели вне зоны прямой видимости.

«Настроение каждый день боевое, как только просыпаемся, выкатываемся – все, работаем с большим пониманием ответственности того, что мы здесь делаем, для чего мы здесь, ну и для того чтобы здесь все стало спокойно и мирное небо пришло на эти земли. Наши деды на 34-ках разбили «Тигры», а мы на 80-ках разобьем «Леопарды»», - уверен позывной Кадет, командир танка Т-80.

На соседнем направлении по укреплениям противника работают артиллеристы воздушно-десантных войск.

Ежедневная контрбатарейная борьба. Расчеты установок «Гиацинт-Б» и самоходок «Гвоздика» ведут огонь по замаскированным артиллерийским позициям, подавляют пункты управления, уничтожают технику и оборонительные сооружения украинских формирований.

Очень важный момент - работа на опережение. С помощью точных разведданных артиллеристам-десантникам не редко удается накрыть плотным огнем целые колонны украинской бронетехники.

«Резервы противника, которые подходят, мы их сразу на подходе и начинаем уничтожать. Прямым выстрелом уничтожил первый автомобиль, вся колонна начала тормозиться, и там пошло далее зарядили второй снаряд, уничтожили вторую машину. Конечная была БМП противника, она уже видит, что колонна - все и пошла на нас и соседнее орудие тоже уничтожило это БМП», - рассказал Герой России Николай Копылов, начальник разведки артдивизиона ВДВ.

Под Угледаром морпехи Тихоокеанского флота прикрывают продвижение наших подразделений от воздушного нападения. Дежурные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» используют все преимущества этих систем, которые позволяют обнаружить и уничтожить цели на высотах от 500 до 3,5 тысяч метров.

Подавляющее большинство целей сейчас - это беспилотники противника самых разных типов и назначения.

Бои на Угледарском направлении сейчас идут особенно интенсивно, зачастую в небе одновременно находится большое количество целей, и нужна предельная концентрация.

«Сбивали «Фурию», прятались в лесополосе, чтобы нас не обнаружили, были близко к передку, обнаружили ее, буквально вот сквозь ветки она пролетела, доложили в штаб – сказали что не наша. И открыли по ней огонь. Сбили и после этого даже связь стала лучше», - рассказал позывной «Бэтэр», оператор ПЗРК «Игла», морская пехота ТОФ.

Тот беспилотник оказался средством радио-электронной борьбы. Украинские боевики используют самое разное вооружение поставляемое странами НАТО для того, чтобы сдержать наступление российских частей, но наши войска продолжают планомерное освобождение этой земли от националистов.

Материал подготовили Константин Исаев, Ирина Елагина и Николай Баранов.