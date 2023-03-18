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Путин посетил школу искусств в Севастополе

Игнат Далакян
17:50 18.03.2023
Глава государства отметил, что в России другой такой школы нет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин посетил школу искусств в Севастополе.

Во время экскурсии глава государства отметил в беседе с митрополитом Тихоном, что в Российской Федерации другой такой школы нет.

Напомним, что глава государства лично прибыл в Севастополь в день годовщины воссоединения Крыма и России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта Севастополя.


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