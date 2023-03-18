Путин посетил школу искусств в Севастополе
Глава государства отметил, что в России другой такой школы нет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент России Владимир Путин посетил школу искусств в Севастополе.
Во время экскурсии глава государства отметил в беседе с митрополитом Тихоном, что в Российской Федерации другой такой школы нет.
Напомним, что глава государства лично прибыл в Севастополь в день годовщины воссоединения Крыма и России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта Севастополя.