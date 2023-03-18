Подлодка «Генералиссимус Суворов» готовится к марш-броску по Северному морскому пути

В канун дня подводника экипаж подлодки «Генералиссимус Суворов» ждет марш-бросок на 8 тысяч морских миль через арктические льды.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российский Военно-морской флот в этом году пополнился двумя атомными подводными лодками -многоцелевой «Красноярск» проекта Ясень-М и стратегической «Александр III» проекта Борей-А. Цикл боевой подготовки на Северном флоте сейчас проходит экипаж АПЛ «Генералиссимус Суворов». После сдачи курсовых задач экипажа подлодки, их ждет первое серьезное испытание - межфлотский переход через арктические льды на Тихий океан.

Далеко не каждый день крышки ракетных шахт приходят в движение А погрузка на этот крейсер едва ли не первая. Подлодка новейшая, последняя из «Бореев», в составе ВМФ три месяца. А с января на Северном флоте, где экипаж проходит цикл боевой подготовки.

«Северный флот готовит, учит корабль плавать, учить ходить моряков-тихоокеанцев здесь подо льдами и потом успешно переводим», - рассказал командир дивизии подводных лодок Северного флота Андрей Юрков.

После сдачи курсовых задач экипаж ракетоносца ждет первое серьезное испытание, в том числе, арктическими льдами, - межфлотский переход. Из Североморска до Вилючинска - пункта базирования Тихоокеанского флота по Северному морскому пути - 7,5 тысяч морских миль.

«Все, она проверена, лично мной и другими военнослужащими. У нас тут в соответствие с приказом люди парятся», - рассказал заместитель командира корабля по военно-политической работе Алексей Ткачук.

И все же главное в этом подводном крейсере - его начинка, вооружение: зенитно-ракетные комплексы, ракетно-торпедный «Водопад» и баллистическая «Булава», которая стреляет на 9 с лишним тысяч километров и попадает по цели ювелирно.

Сама подлодка состоит из миллиарда узлов и механизмов. Протяженность одних только кабелей - 600 километров. Субмарина оснащена современными средствами связи и обнаружения. Она малошумная и малозаметная, а значит опасная для вероятного противника. Для командира корабля его ракетоносец, как родной ребенок. Виктор Артемов присутствовал на его закладке, церемонии спуска на воду, поднимал Андреевский флаг.

«Одно дело, когда ты эксплуатируешь корабль в действующей дивизии, совсем другое дело, когда, извините, была просто труба, и потихонечку эту труба начала оживать и в итоге стала нашим домом, нашим кораблем, на котором мы ходим», - рассказал командир атомного подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» Виктор Артемов.

Перед любым походом - тренировки. Их проводят в учебном центре. Где моделируют чрезвычайные ситуации, которые могут произойти под водой. И экипаж должен работать, как единый механизм, способный действовать в любых условиях. Заделывать пробоины в корпусе, тушить пожар в отсеке.

Подробнее о том, как на подлодках ВМФ Северного флота проходят тренировки в канун дня подводника смотрите в материале Елены Сивонен.