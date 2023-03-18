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Женщина с ребенком пострадали в результате ДТП на МКАДе

Игнат Далакян
15:15 18.03.2023
По предварительным данным, участниками ДТП на МКАД стали легковой Nissan и фургон Fiat.
Женщина с ребенком пострадали в результате ДТП на МКАДе
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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На четвертом километре внешней стороны МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Как передает источник «360» в экстренных службах города, согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись легковой автомобиль Nissan и фургон Fiat.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - заявили в пресс-службе.

Сообщается, что в районе происшествия перекрыли одну полосу.

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