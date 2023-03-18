В стране и мире Женщина с ребенком пострадали в результате ДТП на МКАДе Игнат Далакян По предварительным данным, участниками ДТП на МКАД стали легковой Nissan и фургон Fiat. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: На четвертом километре внешней стороны МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали женщина и ребенок. Как передает источник «360» в экстренных службах города, согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись легковой автомобиль Nissan и фургон Fiat. «На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - заявили в пресс-службе. Сообщается, что в районе происшествия перекрыли одну полосу. Экспертное мнение и аналитика