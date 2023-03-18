Аксенов посадил сосны вместе с крымчанами в рамках акции «Сад памяти»

Глава республики вместе с участниками акции посадил сосны крымской в память о воинах-защитниках, павших в годы Великой Отечественной войны и спецоперации.

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В Симферополе состоялась международная акция «Сад памяти» на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный». В акции принял участие глава республики Крым Сергей Аксенов.

Аксенов поздравил жителей региона с девятой годовщиной Воссоединения Крыма с Россией и вместе с участниками мероприятия высадил саженцы сосны крымской в память о воинах-защитниках, павших в годы Великой Отечественной войны и спецоперации.

«Высаженные сегодня деревья - олицетворение преемственности поколений, дань памяти и уважения нашим воинам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, и жертвам нацизма. Важно, чтобы о трагических и героических страницах истории вспоминали не только в праздничные и памятные дни», - отметил глава Крыма.

В акции «Сад памяти» также приняли участие Герой России почетный консул Никарагуа в Республике Крым Олег Белавенцев, заместитель председателя госсовета Крыма Ефим Фикс, заслуженный артист России Денис Майданов и другие.