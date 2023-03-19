Замкомандира АПЛ «Новомосковск» рассказал, как подлодка связала море и космос

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Атомный подводный крейсер «Новомосковск» за свою жизнь произвел множество пусков ракет. Но в 1998 году корабль запустил в космос, на орбиту немецкие спутники. Это событие было внесено в альманах, который посвящен жизни крейсера. Об этом программе «Военная приемка» рассказал автор альманаха, посвященного подлодке.

«Это событие вписано золотыми буквами в историю отечественного подводного флота. Это был единственный в мире запуск спутника из подводного положения с подвижной морской платформы, которой являлся наш замечательный корабль. Таким образом подводники-североморцы связали два мира - подводный и космический», - рассказал замкомандира АПЛ «Новомосковск» Роман Кузнецов.

Командиром «Новомосковска» тогда был Александр Моисеев - ныне командующий Северным флотом.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Шифр "Бегемот" или царь-пуск баллистических ракет» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Специально ко Дню подводника мы задалась целью выяснить все подробности операции «Бегемот». Ведущий программы Алексей Егоров отправится вместе с непосредственными участниками тех событий на атомный подводный ракетоносец «Новомосковск», с борта которого был произведен царь-пуск, чтобы выяснить, как на самом деле выглядел запуск 16 баллистических ракет.