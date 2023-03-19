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Экс-капитан АПЛ «Новомосковск» рассказал, как подлодка США протаранила наш корабль

Алексей Курильченко
15:00 19.03.2023
Американцы нарушили неписанные правила флота и даже не попытались помочь пострадавшему кораблю - извиняться за них пришлось президенту Клинтону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В марте 1993 года недалеко от российских территориальных вод в Баренцевом море американская подлодка USS Grayling столкнулась с российским подводным крейсером «Новомосковск». По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал - экипаж нашего судна отделался испугом. Об инциденте «Военной приемке» рассказали бывшие члены экипажа российской подлодки.

«Я после этого выхода в море в отпуске покрестился. Потому что более удачного места для столкновения просто не было. Чуть ниже - батарея, впереди торпедные аппараты, левее - центральный пост и ракетные шахты», - рассказал ветеран атомного ракетного подводного крейсера «Новомосковск» Юрий Юрченко.

По неписанным морским правилам, оба экипажа должны были пойти друг другу на выручку. Но американцы не сделали ничего.

«Американский командир Ричард Эрл после столкновения не посчитал нужным всплыть, как сделали мы, и попытаться оказать помощь. Когда мы всплыли, я на международных частотах вышел, представился, что я русская подводная лодка и готов оказать помощь. Встречного движения не было. Американцы ушли», - рассказал бывший командир АПЛ «Новомосковск» Андрей Булгаков.

Инцидент произошел за неделю до встречи президентов России и США - Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Американский лидер, узнав о произошедшем, пришел в ярость. Командира Grayling сняли с должности.

«Когда встреча произошла, Клинтон обещал президенту Ельцину, что такое не повторится, что он введет ограничения. Но это же американцы - слово не держат, врут. И советник по нацбезопасности сказал - мы обещали русским, но не обращайте внимания. Продолжаем действовать как есть», - рассказал Булгаков.

Комиссия тогда признала Булгакова невиновным, «Новомосковск» отремонтировали, а американский корабль списали.

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