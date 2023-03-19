Ветеран ВМФ Туманов рассказал, как ощущается одновременный пуск 16 баллистических ракет

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Ветеран военно-морского флота, главный специалист ЦКБ МТ «Рубин» Юрий Туманов рассказал, что испытал во время одновременного пуска 16 баллистических ракет с АПЛ «Новомосковск» в рамках операции «Бегемот». В тот момент он был рядом с шахтами, где находились ракеты.

«Когда был этот 16-ракетный залп, в этом отсеке было, конечно, капитально. "Ракета из шахты такой-то вышла!" - срабатывает соответствующая арматура, шум, треск, гам. Через 10 секунд то же самое. Все это репетуется (повтор информации в вышестоящую инстанцию - прим. ред.) на центральный пост, командиру. Ну и так все 16 ракет. Все 16 толчков мы ощутили... а потом мы пошли к доктору», - рассказал Туманов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Шифр "Бегемот" или царь-пуск баллистических ракет» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Специально ко Дню подводника мы задалась целью выяснить все подробности операции «Бегемот». Ведущий программы Алексей Егоров отправится вместе с непосредственными участниками тех событий на атомный подводный ракетоносец «Новомосковск», с борта которого был произведен царь-пуск, чтобы выяснить, как на самом деле выглядел запуск 16 баллистических ракет.