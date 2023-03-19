Операция «Бегемот» 1991 года стала спасением морских ядерных сил РФ

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Несмотря на то, что на смену атомным подводным ракетоносцам проекта 667БДРМ постепенно приходят на смену «Бореи», они все еще являются основой российских морских стратегических ядерных сил. Но когда-то их судьба видела на волоске - лишь операция «Бегемот», когда с борта АПК «Новомосковск» было запущено одновременно 16 баллистических ракет, спасла подлодки. В ином случае у России сейчас не было бы морских ядерных сил.

«Я бы сказал, что "Бегемот" позволил обеспечить ядерную безопасность нашей страны - за счет сохранения морской составляющей наших ядерных сил», - рассказал генеральный конструктор РПК СН Игорь Вильнит.

Таким образом сохранилась ядерная триада РФ - вместе с наземными комплексами и стратегической авиацией. Организаторы операции «Бегемот» прекрасно это понимали.

«Для того, чтобы доказать, что морские стратегические ядерные силы - это серьезный компонент в нашей триаде, надо было показать на практике - и самим себе, и нашему вероятному противнику», - рассказал бывший командующий Северным флотом Николай Максимов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Шифр "Бегемот" или царь-пуск баллистических ракет» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Специально ко Дню подводника мы задалась целью выяснить все подробности операции «Бегемот». Ведущий программы Алексей Егоров отправится вместе с непосредственными участниками тех событий на атомный подводный ракетоносец «Новомосковск», с борта которого был произведен царь-пуск, чтобы в деталях выяснить, как на самом деле выглядел запуск 16 баллистических ракет, а также что изменилось после этого пуска в конструкции всех подводных лодок страны.