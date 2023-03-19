Операция «Бегемот» 1991 года стала спасением морских ядерных сил РФ
Несмотря на то, что на смену атомным подводным ракетоносцам проекта 667БДРМ постепенно приходят на смену «Бореи», они все еще являются основой российских морских стратегических ядерных сил. Но когда-то их судьба видела на волоске - лишь операция «Бегемот», когда с борта АПК «Новомосковск» было запущено одновременно 16 баллистических ракет, спасла подлодки. В ином случае у России сейчас не было бы морских ядерных сил.
«Я бы сказал, что "Бегемот" позволил обеспечить ядерную безопасность нашей страны - за счет сохранения морской составляющей наших ядерных сил», - рассказал генеральный конструктор РПК СН Игорь Вильнит.
Таким образом сохранилась ядерная триада РФ - вместе с наземными комплексами и стратегической авиацией. Организаторы операции «Бегемот» прекрасно это понимали.
«Для того, чтобы доказать, что морские стратегические ядерные силы - это серьезный компонент в нашей триаде, надо было показать на практике - и самим себе, и нашему вероятному противнику», - рассказал бывший командующий Северным флотом Николай Максимов.
Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Шифр "Бегемот" или царь-пуск баллистических ракет» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Специально ко Дню подводника мы задалась целью выяснить все подробности операции «Бегемот». Ведущий программы Алексей Егоров отправится вместе с непосредственными участниками тех событий на атомный подводный ракетоносец «Новомосковск», с борта которого был произведен царь-пуск, чтобы в деталях выяснить, как на самом деле выглядел запуск 16 баллистических ракет, а также что изменилось после этого пуска в конструкции всех подводных лодок страны.