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Путин подписал закон о лишении свободы до 7 лет за дискредитацию участников СВО

Елизавета Потейчук
12:45 18.03.2023
Поправки поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая срок до семи лет лишения свободы.
Путин подписал закон о лишении свободы до 7 лет за дискредитацию участников СВО
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание до семи лет колонии за дискредитацию участников спецоперации на Украине. Норма распространяется том числе и на добровольцев, также как и статья о фейках в отношении ВС РФ.

Ранее максимальное наказание составляло до пяти лет лишения свободы. Поправки поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая срок до семи лет лишения свободы за такие преступления. При этом поправки вносятся в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ). В соответствии с ней санкции предполагают до 15 лет тюрьмы за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований.

Напомним, год назад, 26 марта 2022 года, президент России Владимир Путин подписал законы об усилении уголовной ответственности за фейки о работе госорганов РФ за рубежом.

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