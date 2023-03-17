Опубликованы кадры взлома обороны украинских боевиков под Угледаром

Благодаря слаженной работе российских Cу-25, мотострелков ВВО и морпехов Тихоокеанского флота украинские боевики несут большие потери в технике и в живой силе.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В районе Угледара наши бойцы продолжают планомерно продвигаться вперед и взламывать оборону противника. Здесь активно работают отечественные истребители - они помогают метострелкам ВВО и морпехам Тихоокеанского флота захватывать опорные пункты украинских боевиков.

Накануне, как сообщили в Минобороны РФ, в окрестностях Нововодяного в ЛНР российские истребители сбили украинский МиГ-29, а в районе Угледара и Павловки в ДНР, Новоданиловки и Щербаков в Запорожской области при участии оперативно-тактической авиации группировка войск «Восток» за сутки уничтожила четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20, артиллерийскую систему М777 производства США. Потери противника в живой силе составили до 60-ти боевиков.

Наши Cу-25 работают парами - на предельно малой высоте заходят на позиции противника и открывают огонь неуправляемыми ракетами. Штурмовики практически одновременно выполняют пуски по укрепрайону украинских боевиков. Сразу после пилоты совершают маневр уклонения и отстреливают «тепловые ловушки» - чтобы избежать поражения от зенитных комплексов противника.