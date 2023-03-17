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Опубликованы кадры взлома обороны украинских боевиков под Угледаром

Павел Кутаренко
06:28 17.03.2023
Благодаря слаженной работе российских Cу-25, мотострелков ВВО и морпехов Тихоокеанского флота украинские боевики несут большие потери в технике и в живой силе.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В районе Угледара наши бойцы продолжают планомерно продвигаться вперед и взламывать оборону противника. Здесь активно работают отечественные истребители - они помогают метострелкам ВВО и морпехам Тихоокеанского флота захватывать опорные пункты украинских боевиков.

Накануне, как сообщили в Минобороны РФ, в окрестностях Нововодяного в ЛНР российские истребители сбили украинский МиГ-29, а в районе Угледара и Павловки в ДНР, Новоданиловки и Щербаков в Запорожской области при участии оперативно-тактической авиации группировка войск «Восток» за сутки уничтожила четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20, артиллерийскую систему М777 производства США. Потери противника в живой силе составили до 60-ти боевиков.

Наши Cу-25 работают парами - на предельно малой высоте заходят на позиции противника и открывают огонь неуправляемыми ракетами. Штурмовики практически одновременно выполняют пуски по укрепрайону украинских боевиков. Сразу после пилоты совершают маневр уклонения и отстреливают «тепловые ловушки» - чтобы избежать поражения от зенитных комплексов противника.

© ТРК «ЗВЕЗДА»

Затем в бой вступают мотострелки ВВО и морпехи Тихоокеанского флота. Как только наши бойцы подходят к украинскому опорному пункту, начинается стрелковый бой - прямое соприкосновение с противником.

«Наши пулеметчики-забайкальцы отстреливались, прикрывали наш подход к ним. Мы зашли с фланга, взяли опорник <...> Когда мы заходили, они убегали при виде нас. Когда мы подходили ближе, они убегали. Те, кто был ранен, убежать не смогли - были взяты в плен», - рассказал позывной «Леший», заместитель командира мотострелкового подразделения ВВО.

На счету младшего лейтенанта с позывным «Леший» - взятие уже нескольких «опорников» под Угледаром. Все благодаря суровому забайкальскому характеру. Бойцы идут вперед, тем самым показывая пример другим.

Ранее появились кадры штурма украинских укреплений на окраине Угледара российскими морпехами. Дом за домом территория постепенно переходит под контроль российских военных.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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