В Петербурге «вырастили» сплав металлов особой прочности «титановую зебру»

Планируется, что из этого материала будут изготавливать некоторые детали двигателей для военной и гражданской авиации.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Петербурге вырастили «титановую зебру». Но речь не об обитателе зоопарка. Это детище специалистов от животного мира далеких. В честь полосатой лошади назвали уникальный композит - сплав металлов особой прочности. В перспективе он может пригодиться и военным.

Проверка на прочность. На испытательном стенде разрывают на части обычный болт из новейшего многослойного материала, который уже успели прозвать титановой «зеброй».

Это похоже на слоеный пирог из разных сплавов титана и алюминия. Оказалось, что в таком варианте изделия получаются гораздо прочнее.

«Более мягкий сплав может помочь задержание развития трещины. Самое неприятное - трещины, и такие материалы могут помочь этим трещинам вязнуть в слоях и стоять дольше», - рассказала начальник отдела исследования материалов Ольга Климова-Корсмик.

Титановую «зебру» придумали, а точнее буквально «вырастили» в научных лабораториях Института лазерных и сварочных технологий при морском техническом университете -знаменитая петербургская Корабелка.

Как получаются слои титановой зебры? Титановый сплав в виде порошка, который хранится в емкостях засыпают в специальные колбы, и уже дальше он подается в камеру, где с помощью лазерного излучения выращивают деталь.

Луч лазера расплавляет металлический порошок и движется по траектории, которую безошибочно задает компьютерная программа. Так по 3D модели можно вырастить практически все что угодно, деталь любой формы и размеров. Фрагмент корпуса сверхзвуковой ракеты или, например, гребной винт корабля. Специально для титановой «зебры» ученые подобрали свой алгоритм работы лазерной установки.

Материал только появился, а на полосатый металл уже есть первые заказы. Планируется, что из него будут изготавливать некоторые детали двигателей для военной и гражданской авиации.

Подробнее о том, как рождается титановая «зебра» и на что способна смотрите в материале Романа Закурдавева.