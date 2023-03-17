За партой и на практике: как танкисты ВС РФ учатся противостоять западной технике
Танки выходят бить только по ближним целям. Экипажи дивизии Южного военного округа из закрытой позиции, издалека бьют по противнику, как артиллеристы по наводке от разведчиков.
В такую распутицу гусеничная техника активно наступать не может. Уж точно не смогут тяжелые танки Abrams и Leopard. Однако министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первая партия колесных танков AMX 10-RC французского производства уже на Украине, и якобы некоторые отправились на фронт. Наши пока присутствие иностранных танков не подтверждали. Но готовятся к встрече.
«Красным цветом обозначены места, по которым можно поразить. Стык между башней и корпусом, орудие. Борта Abrams слабые -25 мм», - рассказывает инструктор российским танкистам в тыловой зоне СВО.
На плакате показывают танк американского производства Abrams. Это специальный класс в тыловой зоне специальной операции. Здесь готовят танкистов именно к противостоянию с танками западного производства. Опытные инструкторы объясняют - попасть по машине недостаточно, нужно поразить конкретную ее часть.
«Здесь вы видите образец британского танка Challenger-2. Спереди поражать его не рекомендуется. Желательно бить его в боковые проекции. Там расположен боекомплект и топливные баки», - объясняет эксперт.
Вот и на полигоне зачет ставят, если танк пробил определенную область мишени. Снайперская работа.
«Для борьбы с танками противника наша техника имеет преимущество. Это маневренность. Кроме того можно использовать некоторые тактические приемы. То есть укрываться за естественными складками местности, действовать в группе по 2-3 машины. Так лучше поражать противника в разные проекции, особенно в бок. Двигаться на поле боя», - рассказывает инструктор.
Подробнее о том, как российские танкисты готовятся противостоять технике западного производства смотрите в материала Владислава Кустова.