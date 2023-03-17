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За партой и на практике: как танкисты ВС РФ учатся противостоять западной технике

Владислав Кустов
Игнат Далакян
19:15 17.03.2023
В тыловой зоне спецоперации оборудовали специальный класс, где инструкторы объясняют российским танкистам как нужно противостоять западным танкам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Танки выходят бить только по ближним целям. Экипажи дивизии Южного военного округа из закрытой позиции, издалека бьют по противнику, как артиллеристы по наводке от разведчиков.

В такую распутицу гусеничная техника активно наступать не может. Уж точно не смогут тяжелые танки Abrams и Leopard. Однако министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первая партия колесных танков AMX 10-RC французского производства уже на Украине, и якобы некоторые отправились на фронт. Наши пока присутствие иностранных танков не подтверждали. Но готовятся к встрече.

«Красным цветом обозначены места, по которым можно поразить. Стык между башней и корпусом, орудие. Борта Abrams слабые -25 мм», - рассказывает инструктор российским танкистам в тыловой зоне СВО.

На плакате показывают танк американского производства Abrams. Это специальный класс в тыловой зоне специальной операции. Здесь готовят танкистов именно к противостоянию с танками западного производства. Опытные инструкторы объясняют - попасть по машине недостаточно, нужно поразить конкретную ее часть.

«Здесь вы видите образец британского танка Challenger-2. Спереди поражать его не рекомендуется. Желательно бить его в боковые проекции. Там расположен боекомплект и топливные баки», - объясняет эксперт.

Вот и на полигоне зачет ставят, если танк пробил определенную область мишени. Снайперская работа.

«Для борьбы с танками противника наша техника имеет преимущество. Это маневренность. Кроме того можно использовать некоторые тактические приемы. То есть укрываться за естественными складками местности, действовать в группе по 2-3 машины. Так лучше поражать противника в разные проекции, особенно в бок. Двигаться на поле боя», - рассказывает инструктор.

Подробнее о том, как российские танкисты готовятся противостоять технике западного производства смотрите в материала Владислава Кустова.

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