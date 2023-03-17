Микробиолог Плисов объяснил, что может представлять собой новое заболевание в Танзании

Микробиолог отметил, что данных пока мало, чтобы делать выводы, однако, скорее всего, заболевание является геморрагической лихорадкой.

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Микробиолог Евгений Плисов рассказал в беседе со «Звездой», что может представлять собой неизвестное инфекционное заболевание, из-за которого в Танзании погибло несколько человек.

«Это очередная геморрагическая лихорадка, скорее всего, которая переносится насекомыми. Обычно так это выглядит. Пока данных настолько мало, что никаких выводов», - рассказал эксперт.

Плисов отметил, что таких лихорадок в регионе тысячи и они переносятся различными насекомыми. Согласно словам эксперта, такие симптомы, как истощение, рвота, диарея, потеря сознания, указывают на инфекцию, связанную с кровью.

Напомним, что в Танзании обнаружено неизвестное инфекционное заболевание, которое унесло жизни нескольких человек. Местные издания в числе симптомов называют лихорадку, рвоту, кровотечения и печеночную недостаточность.