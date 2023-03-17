Опубликованы кадры задержания подозреваемого в пособничестве украинским боевикам в пригороде Мариуполя

Отмечается, что задержанный мог передавать украинской стороне координаты размещения и маршруты передвижения российских войск.

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Российские силовики задержали бывшего украинского боевика, подозреваемого в пособничестве националистам, в пригороде Мариуполя. Согласно сведениям из структур Донецкой Народной Республики, задержанный мог передавать украинской стороне координаты размещения и маршруты передвижения наших войск. Вместе с тем бойцы проверили жилое помещение и хозпостройки на наличие оружия и взрывчаток.

«Как выяснилось, подозреваемый успел уничтожить свою военную форму и документы. Задержанный передан в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении Telegram-канала Росгвардии.

Ранее в ЛНР был обнаружен радиозонд украинских диверсантов, передающий разведданные. Более того, накануне специалисты нашли место выхода на связь спутникового комплекса «Иридиум».