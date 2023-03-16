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Рэпер Блейк рассказал о странном поведении Майкла Джексона

Дарина Криц
06:06 16.03.2023
Их встреча состоялась дважды, на первой рэперу пришлось отвернуться, чтобы Джексон не смог встретиться с ним взглядом.
Рэпер Блейк рассказал о странном поведении Майкла Джексона
© Фото: Alan Greth ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Рэпер из США DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) вспомнил о странном поведении певца Майкла Джексона. Он вспомнил, как встретился с ним в начале 1990-ых годов в студии в Лос-Анджелесе.

В то время хип-хоп исполнитель работал над своей первой музыкальной композицией. Он отметил странное поведение Джексона.

«Он не хотел чтобы кто-то виделся с ним», - сообщаются его воспоминания.

В частности, в данную студию прибыл Майкл Джексон и сотрудники студии сообщили, что тот не собирается ни с кем общаться и даже встречаться взглядами. Всех посетителей попросили повернуться к стене, пока всемирно известный исполнитель шел по коридору.

Блейк рассказал, что слышал шаги Джексона, не видя его самого. Их встреча произошла позднее. Но и тогда Майкл Джексон молча прошел мимо.

В октябре 2019 года певец Элтон Джон поделился своими воспоминаниями о короле поп-музыки. В своем автобиографическом романе он написал, что Джексон «был по-настоящему психически болен, находиться с ним было неприятно».

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