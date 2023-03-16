Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у берегов Тонга

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В Тихом океане к югу от Королевства Тонга сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7 баллов. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. В связи с чем возник риск появления цунами, следует из данных системы предупреждения о цунами США.

В январе в Тонга произошла двойная катастрофа. На одном из островов Королевства началось крупнейшее извержение вулкана, которое вызвало цунами. Из-за стихийных бедствий в Перу на это время закрывали порты и приостанавливали рыбную ловлю.