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Старший прапорщик Тимур Кыдырбаев

В составе подразделения старший прапорщик Тимур Кыдырбаев выполнял задачу по удержанию занятых позиций. Стремясь нанести урон российским войскам и уничтожить критически важные объекты военной инфраструктуры, украинские националисты силами ДРГ предприняли атаку.

Вражеская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорвать оборонительные рубежи российских войск, где службу нес старший прапорщик Кыдырбаев и его подчиненные.

Он смог организовать оборону вверенного ему направления, в то время как националисты вели огонь из минометов и артиллерии. Затем старший прапорщик на протяжении нескольких часов сдерживал атаки националистов силами своих подчиненных, вступив в бой с противником.

В итоге благодаря профессионализму старшего прапорщика Тимура Кыдырбаева атака украинских боевиков была отбита и им были нанесены существенные потери.