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Гвардии сержант Колесниченко спас из БМД пять человек, загоревшихся от попадания вражеского снаряда

00:00 17.03.2023
Мужество, решительность и высокий профессионализм старшего прапорщика Тимура Кыдырбаева не позволили вражеской ДРГ прорвать оборону российских войск, а гвардии сержант Сергей Колесниченко с подчиненными оперативно эвакуировал из подбитой БМД пять загоревшихся раненых членов экипажа.
Гвардии сержант Колесниченко спас из БМД пять человек, загоревшихся от попадания вражеского снаряда
© Фото: Минобороны России
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© Минобороны России

Старший прапорщик Тимур Кыдырбаев

В составе подразделения старший прапорщик Тимур Кыдырбаев выполнял задачу по удержанию занятых позиций. Стремясь нанести урон российским войскам и уничтожить критически важные объекты военной инфраструктуры, украинские националисты силами ДРГ предприняли атаку.

Вражеская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорвать оборонительные рубежи российских войск, где службу нес старший прапорщик Кыдырбаев и его подчиненные.

Он смог организовать оборону вверенного ему направления, в то время как националисты вели огонь из минометов и артиллерии. Затем старший прапорщик на протяжении нескольких часов сдерживал атаки националистов силами своих подчиненных, вступив в бой с противником.

В итоге благодаря профессионализму старшего прапорщика Тимура Кыдырбаева атака украинских боевиков была отбита и им были нанесены существенные потери.

© Минобороны России

Гвардии сержант Сергей Колесниченко, командир отделения - командир боевой машины

В составе штурмовой группы гвардии сержант Сергей Колесниченко работал над захватом опорного пункта националистов в районе одного из населенных пунктов. При выдвижении штурмовая группа попала под обстрел артиллерией со стороны украинских националистов. В результате две БМД получили повреждения, потеряли ход и загорелись.

Гвардии сержант Колесниченко с подчиненными выдвинулся к боевой технике для эвакуации экипажа. Сергей смог вытащить из боевой машины десанта пять человек. От попадания вражеского снаряда они загорелись, получили ранения и не были способны выбраться из машины самостоятельно.

Гвардии сержант Сергей Колесниченко в кратчайшие сроки грамотно провел эвакуацию экипажа вместе с подчиненными. После этого группа продолжила выполнять поставленную задачу. Несмотря на сопротивление украинских боевиков, по итогам боя их опорный пункт был взят российскими десантниками.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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