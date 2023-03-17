Гвардии сержант Колесниченко спас из БМД пять человек, загоревшихся от попадания вражеского снаряда
Мужество, решительность и высокий профессионализм старшего прапорщика Тимура Кыдырбаева не позволили вражеской ДРГ прорвать оборону российских войск, а гвардии сержант Сергей Колесниченко с подчиненными оперативно эвакуировал из подбитой БМД пять загоревшихся раненых членов экипажа.
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Министерство обороны Российской Федерации продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих, действующих в зоне проведения специальной военной операции.