Эксперт Красноперов объяснил, что попало на видео Пентагона о крушении БПЛА в Черном море

Пентагон сам пошел на публикацию видео крушения MQ-9 Reaper над Черным морем, чтобы не было поводов дальше «раскачивать» эту историю.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Пентагон опубликовал кадры потери своего беспилотника MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря. Они подтвердили заявления нашего Минобороны. И даже в Вашингтоне признали, что у российских летчиков в этой ситуации не было каких-либо намерений. Но нашлись те, кто все-таки пытается использовать инцидент в собственных политических целях, не осознавая всю серьезность возможных последствий от заявлений и призывов. Тему изучил Роман Закурдаев.

В начале ролика общей продолжительностью в 40 секунд, опубликованного Пентагоном, камера на борту американского дрона ловит в объектив подлетающий истребитель, за которым тянется белый шлейф. На некоторое время беспилотник оказывается в белых клубах. На кадрах с другой камеры Су-27 также появляется с тем же шлейфом, изображение рассыпается и исчезает за технической заставкой. Когда картинка восстанавливается, видно, что одна из лопастей винта деформирована. На протяжение всего видео полет дрона абсолютно ровный. Никакого контакта с истребителем не зафиксировано.

«Тогда были бы повреждения крыла, и там неизвестно смог бы летчик потом посадить самолет на аэродром вылета. Рисковать из-за БПЛА дорогой техникой, зачем. Там бы не то, что согнулся, винт крутится, если его цепануть, как вертолет цепляет деревья, он полностью, концы обрублены. А тут искривилась одна лопасть пропеллера. Одна. А остальные целые», - отметил эксперт Андрей Красноперов.

На видео от Пентагона нет того самого момента, в который винт получает повреждение. Но и все, что зафикисировано на этом видео лишь подтверждает то, о чем российское Министерство обороны сообщило после инцидента.

«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», - заявил заявил Игорь Конашенков - официальный представитель Министерства обороны РФ.

Причины и последствия инцидента в Черном море Сергей Шойгу накануне вечером обсудил с главой Пентагона Лойдом Остиным. Причем переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Глава российского оборонного ведомства указал, ничего не случилось бы, если бы США не нарушили заявленную нашей страной зону ограничения полетов, установленную в связи с проведением специальной военной операции. И в целом разведдеятельность у берегов Крыма слишком активная и носит провокационный характер. В таком развитии событий наша страна не заинтересована, но на провокации вынуждена будет отвечать. Вскоре официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что в США считают действия российских летчиков непреднамеренными. Но нашлись и те, кто решил раскачать ситуацию.

Радикально выступил перед аудиторий канала Fox News сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на этот выпад и напомнил сенатору о возможных последствиях подобных заявлений.

«Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе. Вооруженное столкновение между Россией и США кардинально отличалось бы от прокси-войны, которую американцы дистанционно ведут против нас на Украине. На Капитолии готовы подвергнуть американских граждан и международное сообщество риску полномасштабной ядерной войны? Ответьте, уважаемый сенатор!», - заявил Антонов.

В Москве на протяжении последних дней неоднократно подчеркивали - Россия не заинтересована в конфронтации. И как заявила сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова, наша страна считает необходимым сохранять каналы коммуникации с США открытыми.