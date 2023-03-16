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Весна в российских регионах началась ранним паводком и лесными пожарами

Максим Низкодубов
Ирина Елагина
17:36 16.03.2023
Резкое потепление и таяние снега обернулось чрезвычайной ситуацией для жителей прибрежных районов России: затоплены мосты, дороги, жилые дома. Исключение Астрахань, где уже несколько суток горит биосферный заповедник.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Астрахани огонь уничтожает территорию заповедника - пожар охватил уже несколько тысяч гектаров. Очагов несколько: когда первый удалось локализовать - разгорелось в другом месте. С приходом весны российские регионы сталкиваются с уже традиционными проблемами. На одних территориях бушуют пожары, а другие уходят под воду из-за паводков.

На кадрах видео груженная под завязку фура буксует на подъеме. Позади – десятки легковушек и автобусов, водители которых держат кулаки за шофера, надеясь на его мастерство. Если он не справится, то многотонный большегруз полетит вниз, сминая все на своем пути.

«Он не поднимется. Вот так он будет по метру будет топить асфальт, то есть, лед. Я не знаю, когда он приедет. Потому что реагентом должны посыпать, чтобы лед таял», - рассуждает Олег Сенцов, сотрудник строительного предприятия.

Грузовик все-таки поднимается в горку, а следом борьбу с обледенелой дорогой продолжают вести автомобили поменьше. скользят все. Даже полный привод не поможет, когда под снежной колеей асфальт сковала ледяная корка.

В Магадане метель и нулевая видимость. Объявлена лавинная опасность. Дальнобойщики надевают на колеса металлические цепи.

«Создается обледенение на проезжей части, создается ледяной накат проезжей части. Боремся, ведем подсыпку», - рассказал Сергей Бородко, начальник участка МБУ Магадана «ГЭЛУД».

Зима на севере упорно сопротивляется и не собирается уступать мартовской оттепели. По прогнозам синоптиков, осадки и снежные бури в разных районах Магаданской области не прекратятся до пятницы.

А на кадрах из Владивостока видно, как утренний час пик у водителей города начался с игры в своеобразный автомобильный боулинг. Из-за многокилометровых пробок тысячи людей сегодня опоздали на работу.

В Пензенской области из-за таяния снега реки вышли из берегов. Сотрудники МЧС ведут эвакуацию людей и откачивают воду из их домов. Но дело это не быстрое, - а пока на помощь приходит строительная техника.

Похожая ситуация и в Самарской области. Из-за дождей и таяния снега в населенных пунктах затопило мосты, жилые дома и приусадебные участки. Введен режим повышенной готовности.

Те, кто не рискнул выехать на затопленные дороги за рулем своего автомобиля, из дворов выплывают. С веслом в руке - практически венецианские гондолы.

«Вот так вот плаваем по деревне», - говорит местный житель.

В городе Вольске Саратовской области ледоход снес ограждение на набережной. Обломки льдин буквально протаранили металлическую конструкцию в прогулочной зоне.

В Астраханском биосферном заповеднике от обильных осадков сейчас точно бы не отказались. На площади в 3 тысячи гектар сильный ветер не дает потушить крупный пожар. Больше суток огонь уничтожает всю флору и фауну. Едкий дым и столб 2-х метрового пламени уже подобрался к автомобильной трассе в Камызяком районе.

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