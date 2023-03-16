Расчеты С-400 отразили удар авиации условного противника на Сахалине

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На Сахалине силы ПВО отразили условный авиаудар. По легенде учений, наши воздушные границы нарушила авиация противника. Ее обнаружили расчеты радиолокационных станций «Подлет». Эти мобильные РЛС могут опознавать воздушные цели на малых и предельно малых высотах, в том числе при серьезных помехах.

Определив их характер и принадлежность, информацию передали на командный пункт зенитно-ракетной системы С-400. После чего зенитчики выполнили электронные пуски, поразив воздушные цели на различных дальностях и высотах.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.