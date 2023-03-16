В Волгограде пресекли попытку поджога Мамаева кургана

Преступник проник на мемориальную территорию на мотоцикле и был задержан службой охраны у братского захоронения.

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На Мамаевом кургане в Волгограде задержали 27-летнего мужчину, который проник на территорию мемориала в честь победы в Сталинградской битве с целью поджога. Сотрудники охраны вовремя заметили злоумышленника и не допустили акта вандализма. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело о покушении на повреждение мемориала.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, инцидент произошел утром 16 марта.

«Управляя мотоциклом, мужчина объехал шлагбаум, проник на территорию. Остановив мотоцикл на братской могиле, он стал производить манипуляции с бензобаком транспортного средства», - рассказали подробности в СКР.

Когда злоумышленника заметили сотрудники охраны, он попытался скрыться, но был задержан. На мотоцикле фигуранта обнаружено зажигательное устройство.

Сейчас на Мамаевом кургане работают следователи и криминалисты СКР. Что подвигло молодого человека на преступление, предстоит выяснить в ходе предварительного следствия.