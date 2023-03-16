Экс-главу кизлярского ОМВД Дагестана приговорили к пожизненному заключению по делу о терактах в метро Москвы

© Фото: Пресс-служба Басманного суда, РИА Новости

В Москве Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева. Суд признал мужчину виновным по делу о террористических актах в московском метро в 2010 году.

«Назначить Исаеву наказание в виде пожизненного срока лишения свободы в колонии особого режима», - цитирует приговор судьи ТАСС.

Исаев признан виновным по двум эпизодам статьи о террористическом акте, по статьям о бандитизме, участии в организованном преступном сообществе. Подсудимого лишили звания полковника полиции, свою вину он не признал.

Напомним, по данным следствия, экс-полковник МВД доставил на машине одну из террористок со взрывным устройством на автостанцию в Кизляре, откуда она выехала в Москву. Сам Гази Исаев, утверждают следователи, состоял в запрещенной в РФ организации «Имарат Кавказ»*, где содействовал боевикам. Так. на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года две женщины совершили подрыв. Погибли 39 человек, больше 100 пострадали.

* «Имарат Кавказ» («Кавказский эмират») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.