Антонов: атака на российский самолет в нейтральном пространстве стала бы объявлением войны

Дипломат отреагировал на призыв сенатора США Грэма предупредить Москву, что ее самолеты могут быть сбиты в нейтральном пространстве, если приблизятся к американским объектам.

© Фото: Russian Embassy in the USA, Globallookpress

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что нападение на российский самолет в нейтральном пространстве означало бы начало войны. Так он прокомментировал недавнее высказывание сенатора США Линдси Грэма. Тот призвал Белый дом предупредить Москву, что ее самолеты могут быть сбиты в международном пространстве, если приблизятся к американским объектам.

«Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление, согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе», - передает его слова ТАСС.

Он также задал Грэму вопрос, готов ли Белый дом подвергнуть американских граждан риску ядерной войны. По словам российского посла, прямое столкновение между Москвой и Вашингтоном будет решительно отличаться от той «прокси-войны», которую ведут США на Украине.

Ранее Антонов заявил, что в США «антироссийская риторика дошла до абсурда». Он назвал безответственными и рискованными лозунги, звучащие в Соединенных Штатах.