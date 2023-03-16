Дипломаты из 53 стран мира ознакомились с подробностями предстоящего форума «Армия - 2023»

В Минобороны РФ рассказали об отличительных особенностях грядущего международного военно-технического форума, который состоится с 14 по 20 августа этого года.

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Свыше восьмидесяти военных дипломатов из 53 государств мира прибыли 15 марта в подмосковный парк «Патриот». Там они ознакомились с подробностями организации предстоящего в августе крупнейшего военно-технического форума «Армия - 2023».

Мероприятия форума пройдут на площадках в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте с 14 по 20 августа этого года. Уже сейчас это событие вызывает широкий интерес мирового сообщества. Минобороны РФ рассказало об особенностях предстоящего события.

Начальник управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления инновационного развития МО РФ Олег Кулаковский сообщил, что в этом году обновления затронут авиакластер на аэродроме Кубинка.

«Будет расширен и обновлен авиационный кластер форума на аэродроме Кубинка, в рамках которого будут представлены специализированные экспозиции современной и перспективной авиационной техники и вооружений беспилотной авиации и авиационного оборудования», - заявил он.

Также, по словам Олега Кулаковского, отличительной особенностью выставочной части форума «Армия - 2023» станут экспозиции предприятий промышленности и организаций разработчиков, занимающихся радиоэлектронными и информационными технологиями, а также экспозиция разработок и технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, военным дипломатам показали постоянные экспозиции парка «Патриот». Представили и продукцию военного назначения крупных российский предприятий оборонно-промышленного комплекса.