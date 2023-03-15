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Бригаде ПВО Восточного военного округа присвоено звание гвардейской

Михаил Аброськин
08:38 15.03.2023
Российские средства ПВО ежедневно засекают в небе беспилотники противника, которые пытаются разведать позиции наших войск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Редкая минута, когда расчеты зенитчиков могут отвлечься от работы. Но повод исключительный. Верховный главнокомандующий присвоил бригаде противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) звание гвардейской.

Звание заслуженное, и свидетельств тому предостаточно. За время спецоперации на Украине бригадные расчеты уничтожили в воздухе более пятисот объектов противника, и показали, что для них несбиваемых целей нет.

«Все современное оружие, которое есть у НАТОвских стран, по любому виду баллистических целей, по любому виду аэродинамических целей наши комплексы работают успешно», - сказал командир бригады ПВО ВВО с позывным «Тайга».

Каждый день российские ПВО засекают в небе беспилотники противника, которые пытаются разведать позиции наших войск. Так же регулярно бьет реактивная артиллерия с другой стороны. ЗРК «Бук-М2» против такой угрозы - самое эффективное оружие. И работа для них находится практически каждый день.

Одни прикрывают, вторые дают целеуказание, третьи сбивают. Так устроена боевая работа зенитных расчетов. Для противника серьезная помеха: «Буки» мешают разведке с воздуха, не дают работать авиации противника. Поэтому охота на эти комплексы ведется с первых дней специальной военной операции. Начальник расчета зенитчиков с позывным «34-й» знает это не понаслышке. Во время работы на передовой его машина оказалась под ударом украинских боевиков. Технику спасли, но сам командир получил серьезные ранения. После госпиталя он мог поехать домой, но вернулся защищать Родину, близких и родных.

Комплекс «Бук-М2» способен обнаруживать воздушные цели в радиусе свыше сорока километров. Этого хватает, чтобы вовремя отреагировать и уничтожить даже самые быстрые, в том числе ракеты HIMARS. «Буки» неприхотливы в дороге, поэтому работать могут практически с любой позиции. В комплексе с другими системами ПВО «Буки» становятся частью надежного щита, прикрывающего российские войска.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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