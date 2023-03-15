Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook

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Корпорация Microsoft уведомила клиентов о хакерской атаке со взломом почтового сервиса Outlook. Об этом со ссылкой на телеканал CNN сообщило РИА Новости.

В корпорации признали, что хакеры нашли уязвимые места в программном обеспечении сервиса Outlook, и в период с апреля по декабрь 2022 года подвергли кибератакам или взлому почтовые ящики, принадлежащие некоторым организациям. Речь идет о примерно 15 организациях.

По сведениям экспертов Bleeping Computer, корпорация Microsoft связывает взлом с деятельностью хакерской группы «Причудливый медведь» (Fancy Bear), которой приписывают кибератаки на западные госструктуры и сотрудничество с российской разведкой.