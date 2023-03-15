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Эксперт рассказал, какие цели преследовали США с отправкой беспилотника в Черное море

Ирина Елагина
Наталья Жадько
22:05 15.03.2023
Военные эксперты уверены, что в России есть специалисты и техника, чтобы найти и поднять  со дна моря американский беспилотник. Это позволит снять вопросы о сборе разведданных и наличии оружия на борту «жнеца».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: defense.gov
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У России есть технические возможности поднять со дна Черного моря упавший американский беспилотник «Жнец». В этом случае станет понятно, какую разведывательную информацию собирал аппарат и было ли на его борту оружие. При этом в Вашингтоне такой перспективе не рады. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби в разговоре с журналистами отметил - машина является собственностью США. И уже предприняты меры по защите. О чем именно идет речь Кирби не уточнил. Наталья Жадько изучила подробности.

Инцидент с американским боевым беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море Россия рассматривает  как намеренную провокацию Штатов с целью в очередной раз обвинить нашу страну в эскалации конфликта.

 «Я считаю,  что это настоящая провокация, это провоцировали нас каким-то определенным действием, после чего можно было бы обвинить Россию и российских военных в каком-либо  не профессионализме», - отметил Анатолий Антонов, посол России в США.

Reaper, - в переводе «жнец», – упал в Черное море накануне утром. Полет американского беспилотника в закрытом для авиации секторе воздушного пространства в районе Крымского полуострова зафиксировала российская ПВО. Чтобы опознать цель пришлось поднимать истребители, ведь дрон летел с выключенным транспондером в сторону нашей государственной границы. В Минобороны России подчеркнули, что бортовое оружие не применялось, а СУ-27 не вступали в контакт с дроном-разведчиком.

«С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», - заявил Игорь Конашенков - официальный представитель Министерства обороны РФ.

Тем временем, в эфирах американского телевидения публикуют графику со своей версией произошедшего. На экранах демонстрируют как СУ-27 сбрасывает топливо перед MQ-9 Reaper, а потом истребитель задевает винт MQ-9. Но если бы все было действительно так, то финал бы был совсем иной.

« У СУ-27 есть такое понятие, как аварийный слив топлива. Но США забывают, что керосин воспламеняется на температуре свыше 200 градусов. И если бы такое было, был бы пожар. И БПЛА  просигнализировал, что произошел пожар  в двигателе. А так он просто свалился. Зачем нам сливать топливо при воздушном маневре, когда аэрозольная смесь может самовоспламениться. Все другие домыслы не стоят и выведенного яйца», - считает Алексей Леонков, военный эксперт.

MQ-9 шел на провокацию сознательно – ведь для того, что чтобы исключить подобные инциденты в ходе специальной военной операции, Россия еще 24 февраля  установила особый временный режим использования воздушного пространства. И об этих границах весь мир был извещен заранее. Но за океаном не считаются ни с какими предупреждениями.

«Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право. И Россия обязана эксплуатировать свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом», - заявил Ллойд Остин, министр обороны США.

Аналогичную позицию озвучил и Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности.

«Мы будем продолжать летать и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной стране, и мы собираемся продолжать делать то, что необходимо для обеспечения наших интересов национальной безопасности в этой части мира», - подчеркнул Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности.

Но какие могут быть интересы Штатов за тысячи километров от собственных границ и почему американские беспилотники находятся там, где их быть не должно ни в Госдепе, ни в Белом доме не ответили, - заметил российский посол в США.

«Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник вдруг появится недалеко от Нью Йорка или Сан-Франциско. Вы можете себе представить, какая  будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона? Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально», - отметил Анатолий Антонов.

Что делал американский беспилотник у наших границ, в Штатах и не скрывают – собирал разведданные. Но от ответа, был ли MQ-9 Reaper вооружен боевыми ракетами – в американском оборонном ведомстве уклонились. Логика Белого дома проста: зона национальной безопасности США - весь мир. И свои геополитические интересы Вашингтон отстаивает, кажется, без какой либо оглядки на другие страны.

«США это не прекратят. Они считают себя гегемоном, чьи интересы распространяются на весь земной шар, интересы США  - сохранение нынешней мировой  дипломат архитектуры. Экономика  построена на том, что ни являются  гегемоном  в финансовом  плане, их военное присутствие распространяется на весь мир, и попытку перестроить это США воспринимают как угрозу для себя. Они будут во вех точках, показывая свое доминирование над другими государствами», - поделился мнением Дмитрий Солонников, политолог.

США уже пытаются убедить Турцию открыть проливы для прохода кораблей ВМС США, чтобы попытаться отыскать и вывезти обломки беспилотника. Но Россия уже дала понять, что американским кораблям у российских берегов делать нечего. Но Москва не настроена на конфронтацию и по-прежнему не отказывается от конструктивного диалога.

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