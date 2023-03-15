Госдума разрешила трудоустройство осужденных к принудительным работам у ИП

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Депутаты Государственной думы внесли изменения в правила использования труда осужденных к принудительным работам и разрешили отбывать этот вид наказания и у индивидуальных предпринимателей. Нововведения коснулись статьи 60.7 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, сообщает ТАСС.

Статья 60.7 УИК РФ «Трудоустройство осужденных к принудительным работам» дополнена новеллой, разрешающей такой труд осужденных у индивидуальных предпринимателей. Кроме того, из статьи 60.2 УИК РФ исключили фразу о конвоировании приговоренных к принудительным работам, в случае если они не были под стражей на момент вступления приговора в силу.

Напомним, что уголовно-исполнительное законодательство России предусматривает, что в принудительном труде необходимо учитывать пол, возраст, трудоспособность, состояние здоровья и специальность приговоренного.