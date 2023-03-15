Депутат ГД РФ рассказал, как лично обходил аптеки, проверяя, продадут ли ему антибиотики без рецепта

Одним из важных нюансов закона об ужесточении продажи препаратов без рецепта врача в Думе назвали создание маркировки таких препаратов, отображающейся в аптечной системе.

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В Государственной Думе РФ прокомментировали необходимость ужесточения мер по продаже в аптеках некоторых лекарств только по рецепту врача.

Отмечено, что вторая категория препаратов - рецептурные - отпускаются либо по обычному рецепту или по специальному рецепту по предметно-количественному учету, к которым относятся наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарства. Об этом в эксклюзивном комментарии «Звезде» рассказал член комитета ГД РФ по охране здоровья Александр Петров.

«Все лекарственные препараты, которые продаются в аптеках, можно разделить условно на три категории. Часть лекарственных препаратов продаются без рецепта, потому что они проверены на высокую степень безопасности в случае их применения. В крайнем случае они просто будут нейтральными и бесполезными. Вторые - это препараты рецептурные, которые делятся на две категории: препараты, отпускаемые по обычному рецепту и специальный рецепт по предметно-количественному учету (это категория А). Туда входят лекарственные препараты психотропные, наркотические, сильнодействующие. Но кроме препаратов еще прекурсоры входят в этот список. Утверждается это приказом Министерства здравоохранения или решением правительства», - рассказал депутат.

Он добавил, что список по этой группе препаратов небольшой, но все они относятся к тем, которые «возможно использовать при лекарственной наркомании».

«И это на самом деле существует. Это беда в нашем государстве. Лекарственная наркомания у нас достаточно широко распространена», - подчеркнул он.

Александр Петров пояснил, что в погоне за прибылью аптеки все-таки такие лекарства продают, а наказание за них административное небольшое.

«Плюс достаточно много фальшивых рецептов, которые при сегодняшней развитости технологий изготовить не сложно. Их можно купить очень просто, заказать во всяком случае рецепт и его привезут. Журналисты даже мне привозили в Госдуму <...> любые рецептурные препараты, сказав "Мы просто купили"», - сообщил член Госдумы РФ .

По его словам, данная норма не нова, но депутатами была усилена административная ответственность и она стала персональной. Так, отвечать будет тот провизор - фармацевт, который продал товар, а также руководитель аптеки. Наказанию подлежат и индивидуальные предприниматели, занимающиеся продажей лекарств.

На вопрос, как будет выявляться рецепт, по которому был продан препарат, депутат Петров пояснил, что в аптеке ведется предметно-количественный учет с записью по данному рецепту и аптеку будут наказывать, если записи нет и он не выписывался. Но также есть и проблема - возможность подделки такого рецепта.

«Пока есть бумажный носитель , его можно подделать. И как аптекарь определит: настоящий рецепт или не настоящий. В этом сегодня сложность правоприменительной практики. Но я думаю, что эта норма закона, конечно, усилила ответственность. Я в последнее время обошел аптеки, просишь "Дайте антибиотик", а они "Нет, дайте рецепт". Уже психологически мы на наши аптеки подействовали, а еще только этот законопроект начал обсуждаться. Я вижу, что подход у аптекарей с тал более строгим», - поделился своим мнением депутат Госдумы.

Однако предстоит еще проделать важную работу: дойти до второго шага - до электронного рецепта. По его мнению, это позволит исключить проблему лекарственной наркомании и увидеть в федеральной базе, кто продал лекарство и был ли этот рецепт выписан врачом, правомерно ли это было.

Вместе с тем, важной мерой является изменение для этой категории лекарственных препаратов маркировки, чтобы фармацевты могли сразу видеть, что без такого специального рецепта препарат не может быть отпущен. Александр Петров добавил, что «иногда аптекари тоже могут ошибиться».