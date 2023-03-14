Подразделения МТО разместили мобильную кухню, баню и прачечную в 15 километрах от зоны СВО

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Боец с позывным «Ветер» только что вернулся из зоны спецоперации. Там, где работает он, - не до удобств. Зато 15 минут езды и горячий душ. Эта полевая баня, как говорят в армии, работает автономно, раскладывается как трансформер, сама нагревает воду.

«Баня состоит из двух “Уралов”. Урал включает в себя как бы агрегат для нагревания воды. Урал раскладывается, и там производится непосредственно сама помывка личного состава», - говорит начальник продовольственной службы, военнослужащий ВС РФ с позывным «Вольск».

Подразделения материально-технического обеспечения идут след в след за теми, кто впереди. На самом деле слово «тыл» в названии подразделения - это только слова. От артиллерии не застрахован никто. Противник пытается вычислить местонахождение тыловиков и нанести удар, поэтому технику стараются прятать под крышей от взора беспилотников.

Этой прачечной на колесах здорово досталось. Вся стена - в дырах от осколков. Попала под обстрел где-то по пути сюда. Прачечная - плод военной смекалки тыловиков. Ее построили своими силами на базе «Урала», чтобы бойцы с передовой не тратили время на ручную стирку. Рядом еще одна машина. По сути большая мультиварка на колесах, современная полевая кухня выглядит так. Мобильная, и главное - у повара все под рукой.

Дмитрий пошел в повара, потому что учился на эту специальность. В армии впервые работает по профессии, на гражданке был курьером. Теперь у него уже свои кулинарные полевые секреты. Готовой горячей пищей наполняют емкости, которые повезут на передовую. И даже здесь есть свои профессиональные тонкости.

На некоторых участках линии боестолкновения тыловики стараются разводить продовольствие на легковых автомобилях, чтобы не привлекать внимания противника. В назначенном месте бойцы уже встречают. А затем, казалось бы, исчезают в лесопосадке. Но это только маскировка.

Газовые горелки, печка-буржуйка, на стенах - письма от детей. Несколько часов осталось на отдых, а затем туда, где расслабляться не приходится, - на боевую работу. Ее на донецком направлении еще много. А тем временем танкисты из другого батальона разбирают укрепления националистов в Марьинке, чтобы открыть дорогу пехоте.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов