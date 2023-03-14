Армия Армия Армия

Подразделения МТО разместили мобильную кухню, баню и прачечную в 15 километрах от зоны СВО

Владислав Кустов
08:15 14.03.2023
Подразделения материально-технического обеспечения идут след в след за теми, кто находится впереди.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Боец с позывным «Ветер» только что вернулся из зоны спецоперации. Там, где работает он, - не до удобств. Зато 15 минут езды и горячий душ. Эта полевая баня, как говорят в армии, работает автономно, раскладывается как трансформер, сама нагревает воду.

«Баня состоит из двух “Уралов”. Урал включает в себя как бы агрегат для нагревания воды. Урал раскладывается, и там производится непосредственно сама помывка личного состава», - говорит начальник продовольственной службы, военнослужащий ВС РФ с позывным «Вольск».

Подразделения материально-технического обеспечения идут след в след за теми, кто впереди. На самом деле слово «тыл» в названии подразделения - это только слова. От артиллерии не застрахован никто. Противник пытается вычислить местонахождение тыловиков и нанести удар, поэтому технику стараются прятать под крышей от взора беспилотников.

Этой прачечной на колесах здорово досталось. Вся стена - в дырах от осколков. Попала под обстрел где-то по пути сюда. Прачечная - плод военной смекалки тыловиков. Ее построили своими силами на базе «Урала», чтобы бойцы с передовой не тратили время на ручную стирку. Рядом еще одна машина. По сути большая мультиварка на колесах, современная полевая кухня выглядит так. Мобильная, и главное - у повара все под рукой.

Дмитрий пошел в повара, потому что учился на эту специальность. В армии впервые работает по профессии, на гражданке был курьером. Теперь у него уже свои кулинарные полевые секреты. Готовой горячей пищей наполняют емкости, которые повезут на передовую. И даже здесь есть свои профессиональные тонкости.

На некоторых участках линии боестолкновения тыловики стараются разводить продовольствие на легковых автомобилях, чтобы не привлекать внимания противника. В назначенном месте бойцы уже встречают. А затем, казалось бы, исчезают в лесопосадке. Но это только маскировка.

Газовые горелки, печка-буржуйка, на стенах - письма от детей. Несколько часов осталось на отдых, а затем туда, где расслабляться не приходится, - на боевую работу. Ее на донецком направлении еще много. А тем временем танкисты из другого батальона разбирают укрепления националистов в Марьинке, чтобы открыть дорогу пехоте.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:45 В стране и мире
Россия распространила в СБ ООН переписку о расследовании теракта на «Северных потоках»
07:50 Армия
Видео
Десантники РФ рассказали, почему не используют окопы противника
07:20 В стране и мире
WP ставит под сомнение готовность Киева к наступлению из-за крупных потерь
06:48 В стране и мире
Расходы Евросоюза на импорт газа в 2022 году выросли втрое
04:39 В стране и мире
В ВОЗ заявили о возможности завершения пандемии COVID-19 в 2023 году
Популярное
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.