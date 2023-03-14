Виновный в гибели людей в Нью-Йорке в 2017 году Саипов получит пожизненное заключение

Родившегося в Узбекистане Саипова признали виновным по 28 пунктам обвинения, среди которых и оказание поддержки иностранной террористической организации.

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Виновный в теракте в Нью-Йорке, устроенном в 2017 году, будет приговорен к пожизненному заключению. Таков порядок, если суд присяжных не может достичь согласия относительно смертного приговора обвиняемому.

Так, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов будет отбывать пожизненное заключение. Информацию о приговоре сообщил ТАСС со ссылкой на данные американской прокуратуры по Южному округу Нью-Йорка.

Ранее Саипова признали виновным по почти трем десяткам (28. - Прим. ред.) пунктов обвинения, среди которых убийство, покушение на убийство, оказание поддержки иностранной террористической организации. К единому мнению относительно смертной казни подсудимого суду присяжных прийти не удалось.

По этой причине, согласно законодательству США, данное наказание заменено пожизненным заключением. Этот приговор выносится судьей в обязательном порядке и не подлежит смягчению. Он будет оглашен позднее.

Напомним, 31 октября 2017 года погибли 8 и более 10 человек пострадали в результате наезда на высокой скорости на граждан на выделенной для велосипедистов полосе вдоль Манхэттена в Нью-Йорке. Власти США назвали данное происшествие терактом.