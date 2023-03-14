Опубликованы съемки затонувшего буксира с глубины Охотского моря

Перед тем, как поднять затонувший в Охотском море буксир, водолазам необходимо досконально его изучить.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Охотском море начинается генеральная уборка! В рамках масштабного экологического проекта со дна поднимут затонувший много лет назад буксир, который мешает швартоваться другим судам. Но сначала надо оценить его состояние - для этого водолазы погружаются под лед.

Ветер Охотского моря, одного из самых холодных в мире, обжигает тех, кто у лунки, но водолазам комфортно. Гидрокостюмы сохраняют тепло тела. Так что на глубине, где температура около 0, они чувствуют себя как рыбы в воде.

Преодолевая перепад давления, водолазы все ближе ко дню Охотского моря. Но счет идет на минуты. Полчаса - сейчас максимальное время нахождения в воде. У них особая миссия: надо найти затонувший буксир и изучить его досконально. Чтобы понять, как вытащить на поверхность.

«Поскольку там другое давление под водой, надо дышать с аппарата, не на открытом воздухе, поэтому необходимы постоянные тренировки», - рассказал начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павел Клочков.

Эдуард выныривает не с пустыми руками. С трофеем в виде штурвала с того самого буксира.

Вторую находку - рынду - сейчас поднять не смог, но главное выполнил: из глубины на поверхность принес новые сведения о состоянии судна. И столь ценное видео, где под плотным уже слоем ракушек, покрытый водорослями, корпус буксира-утопленника снят вдоль и поперек.

«Довольно-таки в приличном, хорошем, не ржавое, не гнилое, большая пробоина в середине корпуса. Скорее всего, из-за этой пробоины он и затонул», - рассказал водолаз-спасатель поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Эдуард Смаглов.

Затонул буксир несколько лет назад. Территориально - недалеко от берега, поэтому стал помехой другим судам при их швартовке. Операцию по его подъему планируют на предстоящее лето. Но сначала специалисты детально изучат видео с глубины, составят подробное описание буксира и рекомендации по тому, каким образом поднять его на поверхность. Судя по беглому осмотру, проблем возникнуть не должно.

Этот буксир станет одним из 9-ти объектов, затонувших в Охотском море, которые поднимут и утилизируют в этом году в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». В 2024-ом прибрежную зону очистят еще от трех судов.