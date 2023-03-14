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Госдума утвердила 15-летний срок за дискредитацию участников СВО

Ирина Елагина
16:29 14.03.2023
В России вводится максимально строгое наказание за распространение ложной информации об участниках специальной военной операции.
Госдума утвердила 15-летний срок за дискредитацию участников СВО
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном, чтении закон об ужесточении наказания за распространение недостоверной, провокационной и иной дискредитирующей информации об участниках специальной военной операции на Украине. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об итогах голосования в Telegram-канале.

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи», — прокомментировал Володин принятие закона.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений и устанавливает, в частности, наказание за дискредитацию участников СВО и распространение фейков в виде штрафа в размере до 5 млн рублей и реального лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее Вячеслав Володин анонсировал поправки УК и КоАП РФ об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Спикер Госдумы подчеркнул, что «эти изменения защитят всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан» и назвал недопустимым распространение лживой информации и любых дискредитирующих действий в отношении  «Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач».

Напомним, что год назад, 26 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы об усилении уголовной ответственности за фейки о работе госорганов РФ за рубежом. Штрафы за это преступление увеличили до 5 млн рублей, а верхнюю планку срока лишения свободы установили в 15 лет.

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