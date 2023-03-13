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Гимназию в Луганской области назвали в честь Героя ЛНР Александра Мирошника

Валентин Гвоздев
08:48 13.03.2023
Сейчас сослуживцы Александра Мирошника в гимназии проводят с учениками уроки мужества и рассказывают о боевых буднях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Гимназия небольшого села Бондаревка в Луганской области теперь носит имя Героя ЛНР гвардии капитана Александра Мирошника. Первыми к памятной табличке возлагают цветы родители Героя. Мать легендарного комбата Нина Егоровна не в силах сдержать слезы, боль от утраты все еще слишком велика.

«Учился в школе милиции, а с 14-го года воевал, гордость за сына, достойный был», - говорит отец Владимир Мирошник.

Сослуживцы Александра Мирошника в гимназии - частые гости. Проводят с учениками уроки мужества, рассказывают о боевых буднях, о том, как непросто бывает на фронте и о том, какой невероятной силой духа нужно обладать, чтобы пожертвовать собой ради своих друзей.

«Это именно их герой, мы рады, и в то же время нам больно. У него есть жена, есть ребенок, но он показал, что защита Родины дороже даже собственной семьи», - сказала заведующая учебной частью школы имени А. Мирошника Татьяна Кравченко.

Александр Мирошник погиб 1 июня во время наступления наших войск. Он находился вместе с корректировщиком и управлял действиями своего батальона. Когда противник раскрыл их местонахождения и открыл по ним минометный огонь, комбат не оставил позицию, а продолжал вести своих парней.

«Если позиция обнаружена, нужно уходить, но он не мог оставить батальон без “глаз”, в песчаной местности мины не эффективны, противник применил шрапнель, осколок попал в сердце, только и успел, что прикрыть собой корректировщика», - описывает военнослужащий отдельного танкового батальона Владимир Глазюк.

Подчиненные про своего командира вспоминают так: он никогда не отправлял своих бойцов вслепую. Сначала вместе с разведчиками сам проползал весь путь, подмечал укрытия, особенности рельефа и лишь когда был уверен в успехе, отдавал приказ на выдвижение.

«Человек хороший был, никогда пацанов на гибель не отправлял, его не хватает», - отметил командир танка с позывным «Гром».

Позывной погибшего комбата «Север» навсегда останется за ним. В батальоне его больше никому не присвоят. И в то же время теперь его можно встретить буквально на каждой машине. Но уже как девиз.

В память о своем командире бойцы нанесли на стволы боевых машин надписи «За Севера», «За Мирошника», и теперь, как говорят танкисты, командир идет в бой первым, как это и было всегда.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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