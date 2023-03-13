Блок AUKUS с МАГАТЭ разработает подход для приобретения АПЛ с соблюдением режима нераспространения

Также представители блока AUKUS заявили, что их план «отражает наше давнишнее лидерство в вопросах глобального режима ядерного нераспространения и уважения его».

© Фото: Z6944 Sascha Steinach via www.imwww.imago-images.de Globallookpress

В военном партнерстве AUKUS выступили с заявлением, что разрабатывают возможность продавать атомные подводные лодки (АПЛ) с соблюдением режима ядерного нераспространения.

Отмечается, что разработка проводится совместно с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ). Данное заявление принадлежит американскому президенту Джо Байдену, британскому и австралийскому премьерам Риши Сунаку и Энтони Альбанезе.

«Когда мы объявили о партнерстве AUKUS в сентябре 2021 года, мы взяли на себя обязательство установить самые высокие стандарты нераспространения. План, о котором мы объявили сегодня, воплощает в жизнь это обязательство и отражает наше давнишнее лидерство в вопросах глобального режима ядерного нераспространения и уважения его», - приводит ТАСС их заявление.

Также три западных лидера добавили, что продолжат консультации с МАГАТЭ в разработке «такого подхода по нераспространению, который создаст мощный прецедент для приобретения АПЛ».

Помимо этого, блок AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания и США, рассматривает возможность создать совместные ротационные силы. Они будут сформированы Соединенным Королевством и Соединенными Штатами из собственных субмарин в Австралии. Срок создания таких сил определен на 2027 год.