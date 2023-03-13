Олимпийский чемпион Фосбери, совершивший революцию в прыжках в высоту, умер в возрасте 76 лет

Дик Фосбери вошел в историю спорту как изобретатель современной техники прыжков в высоту.

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Легендарный американский спортсмен, олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту Дик Фосбери скончался в возрасте 76 лет. Причиной смерти легкоатлета стал приступ рецидива лимфомы. Об этом сообщил агент спортсмена Рэй Шултье.

«С тяжелым сердцем я должен сообщить, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром в воскресенье после кратковременного рецидива лимфомы», — написал Рэй Шултье.

Фосбери стал легендой на Олимпийских играх 1968 года в Мехико, когда он представил свой фирменный прыжок Fosbury Flop: новая техника позволила побить олимпийский рекорд 2,24 метра и завоевать олимпийское золото. С 1968 года и по настоящее время методом парящего прыжка Фосбери пользуются прыгуны в высоту во всем мире.

«Олимпийский чемпион 1968 года и легенда прыжков в высоту Дик Фосбери скончался в воскресенье. Соболезнования его семье и друзьям. С Богом, Фос, от вечно благодарного спорта», - написал в Twitter спринтер Ато Болдон, четырехкратный призер Олимпийских игр на дистанциях 100 и 200 метров.

В 1981 году имя Фосбери занесли в Национальный зал славы легкой атлетики.