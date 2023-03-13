В стране и мире Шмыгаль заявил о планах увеличить оборонный бюджет Украины на $14 млрд Ирина Елагина Дополнительные средства, по словам украинского премьера, пойдут на укрепление безопасности и обороны. © Фото: Wolfgang Kumm dpa Globallookpress Читайте нас на: Киевский режим существенно увеличивает военные расходы. О дополнительных бюджетных ассигнованиях на военные цели заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале. «Более 518 млрд гривен (более $14 млрд) предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны», — процитировало RT украинского премьера. Кроме того, Шмыгаль считает нужным укрепить резервный фонд Украины на 19 млрд гривен ($520 млн). Напомним, что ранее в Верховной раде в связи с возможным увеличением военного бюджета страны озвучивалась цифра в $13,5 млрд.



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