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МО РФ впервые представило парк «Патриот» на международной туристической выставке «Интурмаркет»

Игнат Далакян
21:45 13.03.2023
Идея создания парка «Патриот» принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны России впервые представило парк «Патриот» на крупнейшей международной туристической выставке «Интурмаркет». Она проходит в эти дни в Москве и собрала внушительное количество представителей индустрии.

Парк готов предложить посетителям большое количество познавательных и патриотических программ, которым и посвятили стенд. Это храмовый комплекс, музей Великой Отечественной «Дорога памяти», партизанская деревня.

Представили и работы реставрационной лаборатории - ее открыли на территории «Патриота» в прошлом году. Продемонстрировали восстановленный танк Т-37а и военный мотоцикл «Днепр».

«С каждым годом появляются новые объекты, здесь очень много сделано для того, чтобы парк "Патриот" и посетители, которые прибывают, чтобы отдохнули, получили заряд бодрости, заряд интереса», - рассказал директор парка Вячеслав Ахмедов.

В прошлом году парк «Патриот» посетили более двух миллионов человек. Идея его создания принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. Его открыли в 2015-ом году.

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