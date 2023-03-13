Студентам из новых регионов после службы в армии дали право перейти на бюджет

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Студенты из новых российских регионов получили право бесплатного продолжения образования после службы в армии. Минобрнауки предоставил льготы студентам коммерческих отделений вузов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей после увольнения с военной службы.

«При увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение», - отмечено в документе.

В Минобрнауки уточнили, что перевод с платного обучения на бесплатное возможен «при наличии в образовательной организации свободных мест».

Напомним, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдума 30 сентября 2022 года.