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Шойгу поздравил заместителей председателей Центрального военного совета КНР с назначением

17:29 13.03.2023
Поздравление от министра обороны России было направлено генерал-полковнику Чжан Юся и генерал-полковнику Хэ Вейдуну.
Шойгу поздравил заместителей председателей Центрального военного совета КНР с назначением
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с назначением заместителей председателей Центрального военного совета Китая. Об этом сообщает Минобороны России. 

Поздравление от Шойгу было направлено генерал-полковнику Чжан Юся - его переназначили на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР. 

Шойгу выразил признательность за личное внимание, которое уделял Чжан Юся развитию военно-технического и военного сотрудничества между Россией и Китаем. 

«Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире», - отметил министр обороны России в тексте поздравительной телеграммы. 

Кроме этого, Сергей Шойгу пожелал генерал-полковнику Чжан Юся благополучия, здоровья и выразил уверенность, что сотрудничество между Россией и Китаем продолжит свое развитие. 

Еще Шойгу поздравил генерал-полковника Хэ Вейдуна - его также назначили на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР.

Министр обороны России заметил, что рассчитывает на конструктивное сотрудничество в интересах развития всеобъемлющего партнерства между двумя странами. 

«Россия и Китай являются давними друзьями и партнерами. Общие границы и история, а также долгие годы дружбы крепко связали наши народы и страны», - говорится в тексте телеграммы.

Сергей Шойгу подчеркнул, что отношения РФ и КНР носят устойчивый и долгосрочный характер, а также отвечают задачам укрепления добрососедства и обеспечения взаимного доверия. 

По словам Шойгу, усилия лидеров России и Китая вывели отношения двух стран на беспрецедентно высокий уровень. Они стали важным фактором обеспечения мира и международной безопасности. 

Также министр обороны России пожелал генерал-полковнику Хэ Вейдуну здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. 

Еще Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Китая стали несущей опорой глобальной стабильности. Он сделал это в ходе поздравления генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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