Шойгу заявил, что отношения России и Китая стали несущей опорой глобальной стабильности

Министр обороны России поздравил китайского коллегу Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР.

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Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что отношения России и КНР стали несущей опорой глобальной стабильности в мире.

«Выражаю уверенность в том, что Ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества», - Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства поздравил китайского коллегу Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР, а также поблагодарил предыдущего главу Минобороны КНР Вэй Фэнхэ за вклад в укрепление сотрудничества между Москвой и Пекином.

«За годы нашего взаимодействия мы стали не просто коллегами или друзьями, а – братьями», - подчеркнул российский министр.

Он указал на то, что за то время, пока китайским оборонным ведомством руководил Вэй Фэнхэ, было реализовано много совместных проектов и заложена основа для перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Шойгу подчеркнул, что сотрудничество России и Китая с участием Вэй Фэнхэ стало одним из главных факторов сдерживания агрессивной деятельности США и их приспешников в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Министр обороны РФ назвал КНР традиционным соорганизатором учебно-боевых состязаний военнослужащих - «Армейские международные игры». Шойгу напомнил и крупных совместных стратегических учениях «Сибу/Взаимодействие».

Кроме того, Шойгу поздравил заместителей председателей Центрального военного совета КНР с назначением. Поздравление было направлено генерал-полковнику Чжан Юся и генерал-полковнику Хэ Вейдуну.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.