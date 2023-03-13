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Львова-Белова рассказала, что российские дети поблагодарили ее «за то, что вытащила» их из Сирии

Марина Крижановская
00:51 13.03.2023
В Россию вернулись 56 детей в возрасте от трех до 14 лет, в ближайшее время они будут переданы родственникам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На родину в Россию из Сирии вернулись 56 детей. Их сопровождала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Переговоры об их возвращении велись с курдскими властями в Сирии. Львова-Белова рассказала, что сначала дети пройдут осмотр и различные обследования, в том числе и на выявление способностей в образовательном процессе.

«Сегодня у нас беспрецедентная по величине группа: 56 детей, 49 - из лагерей Аль-Коль и Рош и семь детей из приюта Дамаска. Сегодня они поедут в больницу. Для начала будет проведено первое медицинское освидетельствование, осмотр, и в дальнейшем они будут проходить реабилитацию на протяжении нескольких недель, где с ними будут работать психологи, психотерапевты. Мы посмотрим их образовательные возможности и в чем им необходимо дальше помочь, где мы можем им оказать медицинскую реабилитацию, потому что несколько детей у нас приехали с застарелыми травмами и нам необходимо с ними тоже поработать», - рассказала детский омбудсмен.

Она добавила, что после этого дети будут переданы родственникам: бабушкам, дедушкам, тетям и дядям. Эти дети из 16 регионов России.

Для того, чтобы дети были возвращены на родину, шла долгая работа по отработке поступавших заявок. Команда Уполномоченного выезжала на территории и брала тесты на ДНК, подтверждавшие родство с заявителями. Затем проводились переговоры с властями курдской стороны, во время которых проговаривалось, какое количество российских детей может быть передано.

«И вот сегодня мы, собственно, видим результат этой долгой работы. Мы видим этих маленьких детей. Группа очень маленькая у нас в этот раз: малыши от трех до 14 лет, в основном. И сейчас было так здорово, когда мы шли, и две маленькие девочки <...> говорят: "Тебе Айка хочет кое-что сказать. И я тоже". А я: "Что?" - "Мы хотим сказать тебе "Спасибо" за то, что вытащили нас», - рассказала Мария Львова-Белова.

Также омбудсмен отметила, что с курдами было достигнуто соглашение о возвращении еще 200 детей в Россию в ближайшее время.

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