Пулемет «Корд» превратили в «полуснайперское» оружие и уничтожили им стену

Бронебойными и зажигательными патронами из пулемета «Корд» была уничтожена стена, срублено дерево, а также показана отличная точность этого оружия.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Журналистам показали всю разрушительную мощь пулемета «Корд» калибра 12.7 мм. Под руководством специалистов из завода им. В.А. Дегтярева ведущий программы «Военная приемка» провел несколько экспериментов, призванных продемонстрировать возможности пулемета.

Для демонстрации силы калибра 12.7 мм стрельбой из «Корда» удалось срубить целое дерево. На это понадобилось менее минуты ведения огня зажигательными боеприпасами мгновенного действия (МДЗ).

Затем удар приняла на себя кирпичная стена, имитирующая бетонный блок толщиной в 60 сантиметров. По ней стрельба велась боеприпасом Б-32 - это бронебойно-зажигательная пуля со стальным сердечником. «Корд» успешно справился с уничтожением и этой цели. Пули попросту разнесли стенку на небольшие куски.

Также «Военная приемка» проверила заявление о том, что пулемет «Корд» обладает практически снайперской точностью. Для этого в него зарядили только один патрон, так как стрелять одиночными пулемет не может. Таким образом «Корд» был превращен в своеобразную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, из которой необходимо было попасть в небольшой стакан с водой на расстоянии. И с этой задачей пулемет справился на отлично.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Калибр 12,7 пулемет “Корд”» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите невероятные возможности крупнокалиберного пулемета «Корд», который обладает не только поражающей разрушительной мощью, но и потрясающей точностью.