Рядовой Скорбач уничтожил 2 танка и свыше 10 боевиков, пресекая прорыв врага

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Рядовой Максим Новиков, механик-водитель тяжелого огнеметного отделения

Рядовой Максим Новиков в составе экипажа тяжелой огнеметной системы (ТОС) поддерживал огнем наступавшие подразделения ВС РФ во время штурма позиций украинских националистов.

Максим вместе с экипажем выдвинулся в позиционный район, получив задачу подготовить и нанести огневой удар. После того, как экипаж ТОС прибыл на позиции, противник открыл артиллерийский огонь по данному району. Как итог - боевая машина получила повреждения и потеряла ход.

Находясь под обстрелом и рискуя собственной жизнью, рядовой Новиков выбрался из боевой машины и оперативно восстановил ее исправность, после чего вывел ее из-под обстрела. После этого экипаж занял новую позицию и приступил к поражению вражеских целей.

При нанесении огневого поражения было уничтожено до 10 человек личного состава украинских националистов и два БТР. При этом потерь среди личного состава экипажа допущено не было.

Смелость и самоотверженность рядового Максима Новикова позволили оказать своевременную огневую поддержку наступавшим подразделениям. Это поспособствовало вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций.