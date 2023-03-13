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Рядовой Скорбач уничтожил 2 танка и свыше 10 боевиков, пресекая прорыв врага

00:00 13.03.2023
Действия рядовых Новикова и Скорбача помогли оказать огневую поддержку наступавшим подразделениям ВС РФ и пресечь прорыв вражеской ДРГ к позициям российских войск. Ими были уничтожены два БТР и до 10 националистов, а также 2 танка и свыше 10 националистов соответственно.
Рядовой Скорбач уничтожил 2 танка и свыше 10 боевиков, пресекая прорыв врага
© Фото: Минобороны России
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© Минобороны России

Рядовой Максим Новиков, механик-водитель тяжелого огнеметного отделения

Рядовой Максим Новиков в составе экипажа тяжелой огнеметной системы (ТОС) поддерживал огнем наступавшие подразделения ВС РФ во время штурма позиций украинских националистов.

Максим вместе с экипажем выдвинулся в позиционный район, получив задачу подготовить и нанести огневой удар. После того, как экипаж ТОС прибыл на позиции, противник открыл артиллерийский огонь по данному району. Как итог - боевая машина получила повреждения и потеряла ход.

Находясь под обстрелом и рискуя собственной жизнью, рядовой Новиков выбрался из боевой машины и оперативно восстановил ее исправность, после чего вывел ее из-под обстрела. После этого экипаж занял новую позицию и приступил к поражению вражеских целей.

При нанесении огневого поражения было уничтожено до 10 человек личного состава украинских националистов и два БТР. При этом потерь среди личного состава экипажа допущено не было.

Смелость и самоотверженность рядового Максима Новикова позволили оказать своевременную огневую поддержку наступавшим подразделениям. Это поспособствовало вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций.

© Минобороны России

Рядовой Андрей Скорбач, номер расчета гаубичной самоходно-артиллерийской батареи

Рядовой Андрей Скорбач осуществлял артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений во время обороны одного из населенных пунктов. Он действовал в составе противотанкового дивизиона.

Во время наблюдения он заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы украинских националистов по направлению к позициям российским войск. Доложив командованию, Андрей проявил инициативу: вместе с экипажем ПТУР он открыл огонь по противнику.

Рядовой Скорбач, подвергаясь обстрелу со стороны врага, нанес ему существенный урон. В результате его решительных действий были уничтожены два танка и свыше 10 националистов. Противник понес тяжелые потери и отступил.

Слаженные действия экипажа под руководством рядового Андрея Скорбача предотвратили угрозу прорыва вражеской ДРГ к российским позициям.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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