Военный технополис «ЭРА» подвел итоги первых 5 лет своей истории

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Уникальные разработки для армии и флота, аналога которым нет, сотни изобретений, десятки инновационных образцов - технополис «ЭРА» - военный наукоград подводит итоги первых 5 лет своей истории. Срок небольшой, но за это время руководство и научному коллективу удалось сделать столько, что кажется - прошла целая «эра».

Уникальный боевой робот Богомол сегодня в центре внимания. Создатели, молодые ученые, говорят, что вскоре на поле боя будет незаменим. Этот беспилотный помощник способен выполнять сразу несколько жизненно важных функций. Причем оператор Богомола остается в недосягаемости для противника.

Разведка местности, транспортировка боеприпасов и самое важное - эвакуация раненых, здесь даже можно установить носилки. Такой робототехнический комплекс на гусеничном ходу грузоподъемностью до 230 килограммов легко справится со своими задачами. Также он преодолевает водные препятствия, оснащен системой GPS и может самостоятельно вернуться в точку старта.

Сотни подобных разработок сегодня демонстрируют здесь - на побережье черного моря. Технополис «ЭРА» отмечает пятилетие. За время существования он превратился в целый город военной науки. Каждый день операторы научных рот трудятся над инновационными проектами, многие из которых не имею аналогов. Помимо боевого оснащения думают и о морально-психологическом состоянии бойцов. Был разработан и создан специальный комплекс, который определяет состояние человека и готовность к выполнению боевой задачи.

15 лабораторий, 16 научных направлений и 320 молодых ученых. Военно-научный комплекс площадью порядка 17 га. Но удивляет «ЭРА» не только своими масштабами. Вот уже 5 лет здесь трудятся самые настоящие исследователи в погонах- военнослужащие научных рот. Нам удалось попасть в лабораторию моделирования химмотологических процессов.

Лаборатории оснащены современным и лучшим оборудованием, здесь трудятся операторы научных рот. Для них созданы все комфортные условия для исследовательской деятельности. Здесь также испытываются образцы масел для защиты от коррозий.

«Оно хорошо защищает от коррозии и смазывает трущиеся поверхности , тем самым исключает возможности заклинивания оружия и выхода его из строя», - рассказывает военнослужащий.

Современная инфраструктура позволяет создавать опытные образцы, которые в дальнейшем выходят на серийное производство.

«Молодыми учебными технополиса разработано более 60 инновационных образцов; проведены более 50 апробаций. Осуществляются реализация инновационных проектов и прорывных технологий в интересах оборонного ведомства», - рассказал ВРИО начальника технополиса полковник Антон Малаховецкий.

Ученые, которые работают в технополисе выполняют еще и важнейшие задачи, от которых зависит не только развитие вооруженных сил и обороноспособность страны. Здесь они создают и то, что в дальнейшем будет применяться в гражданской промышленности, медицине, образовании и других сферах - совокупность которых формирует в итоге всю национальную экономику.