При ДТП с 21 автомобилем в Саратовской области пострадали 15 человек

Среди пострадавших есть дети. В частности, травмы получил 14-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии.

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Более двадцати автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области, предварительно, из-за гололедицы. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Кадры с места страшного дорожно-транспортного происшествия появились в социальных сетях.

«Хвалынский р-он, 113 км ФАД Р-228, в результате гололеда на дороге произошло массовое столкновение легковых и грузовых автомобилей (всего 21 автомобиль)», - написал Костин в своем Telegram-канале.

По последним данным, в общей сложности в результате ДТП пострадали 15 человек, 14 из них потребовалась госпитализация, один человек отказался ехать в больницу

Среди пострадавших есть дети, в частности, 14-летний подросток с ушибом головного мозга. Как утверждается, она находится в тяжелом состоянии.