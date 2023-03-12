При ДТП с 21 автомобилем в Саратовской области пострадали 15 человек
Более двадцати автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области, предварительно, из-за гололедицы. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
Кадры с места страшного дорожно-транспортного происшествия появились в социальных сетях.
«Хвалынский р-он, 113 км ФАД Р-228, в результате гололеда на дороге произошло массовое столкновение легковых и грузовых автомобилей (всего 21 автомобиль)», - написал Костин в своем Telegram-канале.
По последним данным, в общей сложности в результате ДТП пострадали 15 человек, 14 из них потребовалась госпитализация, один человек отказался ехать в больницу
Среди пострадавших есть дети, в частности, 14-летний подросток с ушибом головного мозга. Как утверждается, она находится в тяжелом состоянии.