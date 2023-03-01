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Историк Мягков развеял главный миф о сталинской индустриализации

Алексей Курильченко
16:36 01.03.2023
Согласно распространенному заблуждению, индустриализация под руководством Сталина была якобы продолжением аналогичного процесса, который начался в Российской империи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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После распада Советского Союза был широко распространен миф, что сталинская индустриализация, которая проводилась с 1929 по 1941 год, якобы начиналась не с нуля. Авторы мифа утверждали, что советские власти лишь продолжили то, что начала Российская империя - только в меньших масштабах. Главный консультант документального фильма «Время вперед», научный директор РВИО Михаил Мягков развеял этот миф в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Было бы глупо отрицать, что в царской России была индустриализация. Да, мы развивались, и некоторые называли нас "паровым катком". Но мы значительно отставали от передовых стран Европы, от США по темпам развития. И самое главное - по качеству развития военной промышленности. Действительно, в 20-е годы нам приходилось начинать с нуля, создавать целые отрасли», - рассказал Мягков.

После Первой мировой войны единственным возможным способом провести индустриализацию был метод «от руды до конченого продукта». Это позволяло обеспечить СССР обороноспособность в эпоху, когда страна, по словам Иосифа Сталина, превратилась в «осажденную крепость».

«Да, некоторые вещи мы покупали - например, моторы Rolls Royce. Но мы же это не копировали, а развивали. А для этого нужен специалист - лозунг второй пятилетки "Кадры решают все"... Был человек, высокообразованный, который окончил профессионально-техническое училище, которые развивались по всей стране», - дополнил историк.

Смотрите премьеру документального цикла «Время вперед» на телеканале «Звезда» 5 марта. Цель проекта - ответить на самые неудобные вопросы о наиболее драматичном периоде истории СССР и разрушить мифы об этой эпохе, укоренившиеся в массовом сознании с 1954 года и получившие особое распространение в 1990-е и 2000-е годы.

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