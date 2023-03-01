Захарова назвала «унижением Европы» механизм принятия санкций против РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интересы стран Европейского союза изначально не учитывались при разработке пакетов санкций против Российской Федерации.

Мария Захарова рассказала, что при разработке антироссийских санкций у западных стран изначально не было согласия и единства ни внутри стран, ни среди представительств этих государств на общих площадках. Согласно словам официального представителя МИД РФ, странам Европейского союза «выдается даже не полуфабрикат, а результат, который они обязаны подписать».

«Пакет санкций просто спускают. Его в почтовый ящик отправляют, в прямом смысле этого слова, они получают его таким образом. По электронной почте скинули, уведомили, что вот так это будет», - объясняет Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По словам дипломата, пакеты антироссийских санкций разрабатываются структурами НАТО, которые поглотили структуры Евросоюза. И как объясняет дипломат, эти структуры «оккупированы» американцами.

«А у европейцев нет никакой возможности сказать, что это самоубийственно для них», - отметила Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России считает, что европейцы утратили возможность принимать решения в собственных интересах, а также способность анализировать те решения, которые принимаются за них.

«Суть того, что происходит, - это с финансово-экономической точки зрения поражение Европы, а если говорить философскими категориями, то унижение Европы. И участвует она в этом сама», - добавила Мария Захарова.

Ранее в МИД России сообщили о подготовке ответных мер на санкции Соединенных Штатов и Канады. Согласно словам Марии Захаровой, контрмеры будут основаны на строгой взаимности и неотвратимости наказания.