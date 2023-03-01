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Актриса Ирина Купченко отмечает 75-летний юбилей

Анастасия Бобылева
Наталья Панталёва
13:39 01.03.2023
Ирина поделилась, как на первом курсе случайно заглянула в кабинет в режиссеру Кончаловскому. Тот сразу пригласил ее на пробы. Так актриса получила первую роль.
Актриса Ирина Купченко отмечает 75-летний юбилей
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Народная актриса Ирина Купченко 1 марта празднует юбилей. За ее плечами десятки ролей в театре и кино. Среди них «Звезда пленительного счастья», «Обыкновенное чудо», «Сибириада».

С днем рождения актрису поздравил президент, отметив, что она создала  целую галерею ярких работ, которые по праву заслужили зрительское признание.  И сейчас, в свои 75 лет, Ирина Купченко востребована в искусстве. А между тем в свой первый фильм она попала случайно - ошиблась дверью.

Ирина рано начала сниматься, да еще и у Андрея Кончаловского. Он приметил ее на первом курсе. Студентка  по ошибке заглянула в кабинет к режиссеру и сразу его очаровала. Кончаловский увидел в ней талант и пригласил на пробы.

«Я была счастлива. Я еще была студенткой первого курса, когда мне предложили Лизу Калитину в "Дворянском гнезде". Конечно, я была счастлива», - вспоминает актриса.

В дальнейшем ее кинокарьера складывалась успешно. Фильмы «Романс о влюбленных», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Розыгрыш», «Чужие письма», «Обыкновенное чудо» принесли ей всесоюзную славу и всенародную любовь. 

В 2000-м году Ирина появляется на экране в несвойственной для нее роли. Она попробовала новый жанр - комедийный. Снялась в фильме Эльдара Рязанова «Старые клячи». 

«Знаете, я там получила огромное удовольствие, и не потому что я там хорошо сыграла, а потому что мне было так интересно! Вот совсем непривычно. Я всегда играла драматические роли, трагические, и мне как бы уже надоело это, а там веселые приключения какие-то. Я просто получала наслаждение», - поделилась она.

Ее героиня по сюжету подрабатывала мойкой автомашин. В один из съемочных дней Ирине прикатили длинный лимузин, который ей пришлось вымыть на морозе до блеска.

Ирина Купченко - одна из самых закрытых, непубличных актрис России.  Она редко общается с журналистами, охотно рассказывает о ролях в кино и театре, но личных тем старается избегать. Зато полностью отдает себя людям на экране и сцене. Ирина сыграла больше 90 ролей. Одновременно женственная и сильная, целеустремленная.

 «Она неконфликтный человек. Она ни в что не вмешивается. Вы не представляете вне сцены она… к ней приходишь в гримерную задаешь какой-нибудь вопрос, она тебе на него ответит. А вот так, чтобы она сидела общалась, с кем-то обсуждала театральные дела - этого нету, даже в помине нету», - рассказывает народный артист РФ Евгений Князев.

Ирина проводит патриотические конкурсы и фестивали и всегда открыта для новых идей. Она участвовала в творческом проекте Сергея Шойгу «Встречи с настоящими людьми».

Сегодня, в день ее 75-летия, поздравительную телеграмму актрисе направил Владимир Путин. 

«Талантливая актриса, искренний, обаятельный человек, за годы неустанного творческого поиска Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ. По праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», - говорится в послании.

Больше полувека Ирина служит в театре Вахтангова. В свой юбилей она выступит с актерами для военных Кантемировской дивизии, а потом отметит праздник в кругу близких, любимых людей.

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